Fini la garderie le soir et la fin de semaine à Rimouski

RIMOUSKI – Le seul CPE de Rimouski ouvert le soir et la fin de semaine n'offrira plus ce service à compter du premier décembre, une décision qui prend de court de nombreux parents.

Le CPE L'Éveil des Chérubins offre ce service unique dans l'Est-du-Québec depuis maintenant près d'une vingtaine d'années.

Actuellement, une douzaine d'enfants sont accueillis chaque soir et entre 10 h et 20 h la fin de semaine. Ce qui n'est plus viable et ce qui a carrément plombé les finances du CPE.

La direction de l'Éveil des Chérubins reçoit l'aide du ministère de la Famille afin de se refaire une santé financière. Ce qui ne se fera pas facilement et rapidement.

Pour l'instant, les autres CPE de Rimouski ne semblent pas intéressés à prendre la relève. Les parents concernés devront donc se trouver rapidement un plan B.