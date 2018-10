Gagné loin d’être rassasiée

Véronique Gagné et le Rouge et Or de l’Université Laval ont vaincu les Carabins de Montréal 53-10 le week-end dernier lors du dernier match de la saison régulière de rugby universitaire féminin, pour confirmer leur deuxième place au classement général. Nommée athlète féminine de la semaine du Rouge et Or, Gagné est loin de se satisfaire de ce résultat.

Pas qu’une seconde place n’est pas acceptable, au contraire, puisque les Lavalloises ont cumulé une fiche de six victoires et une seule défaite cette saison. C’est plutôt que l’objectif ultime est encore loin d’être atteint pour la formation dirigée par Kévin Rouet.

Samedi prochain, le Rouge et Or recevra la visite des Ravens de Carleton, troisièmes au classement, en demi-finale du RSEQ.

Une Étape de franchie

Pour Gagné, il s’agira de la première étape vers leur revanche face aux Gee-Gees d’Ottawa, championnes canadiennes en titre. La formation ontarienne avait défait le Rouge et Or en finale du RSEQ l’an dernier, puis ensuite en finale du Championnat canadien U Sports.

Elles ont également été les seules à vaincre le Rouge et Or, cette année. Les Gee-Gees avaient eu le dessus 24-12, le 3 septembre.

Même si elle sait que les Ravens de Carleton sont tout sauf battus d’avance, Véronique Gagné ne peut s’empêcher de penser à la possibilité d’avoir une autre chance de se mesurer à leurs plus grandes rivales.

« Évidemment, il faudra gagner contre Carleton avant de penser à Ottawa mais, depuis plusieurs années, c’est difficile, surtout pour les plus anciennes, de ne pas se concentrer sur le fait qu’Ottawa semble toujours avoir une petite longueur d’avance. On sait qu’on a le potentiel de les battre. Nous comptons sur plusieurs nouvelles joueuses aussi qui n’ont pas vécu les matchs des années passées et je pense que ça nous avantage. Nous sommes confiantes car je pense qu’on a une meilleure équipe qu’à pareille date l’an dernier. »

Match physique

Pour revenir au match contre Montréal, il aura permis de donner confiance aux joueuses lavalloises à l’aube de la ronde éliminatoire.

« On a bien joué autant en attaque qu’en défensive, estime Gagné. Montréal a une équipe imposante physiquement et il était important pour nous d’aller plaquer plus bas car ça avait été difficile dans cet aspect face à Sherbrooke (la semaine précédente). On avait travaillé là-dessus toute la semaine puisqu’on savait que Montréal présenterait du jeu physique. »

De l’aveu de l’entraîneur Rouet, Gagné a réellement joué son rôle de leader dans cette victoire contre les Carabins. Reconnaissant humblement avoir fait son travail, cette dernière était surtout satisfaite de la tenue de l’équipe en général.

« On a bien géré le ballon et on n’a jamais paniqué même quand Montréal a réussi à marquer. »

3 Étoiles du Rouge et Or

1. VÉRONIQUE GAGNÉ

Rugby

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Joueuse du match, elle a réussi quatre convertis dans la victoire de 53-10 sur les Carabins de Montréal, samedi.

2. BILA DICKO-RAYNAULD

Photo courtoisie, Mathieu Bélanger Soccer

C. en entrepreneuriat et gestion des PME

Il a été nommé joueur par excellence lors de l’importante victoire de 1-0 sur les Carabins, dimanche.

3. MORGANE DORNIC

Photo courtoisie, Mathieu Bélanger Natation

Affaires publiques et relations internationales

Elle a remporté la médaille d’argent aux 400 m style libre en plus de prendre part au relais 4 x 200 m, médaillée de bronze à la Coupe universitaire I, vendredi, à Sherbrooke.