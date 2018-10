Il meurt après avoir mangé des cerveaux d'écureuils

Un citoyen de l'État de New York aux habitudes alimentaires surprenantes a perdu la vie après avoir mangé des cerveaux d'écureuils, contractant ainsi une maladie s'apparentant à la vache folle.

Ce cas médical inusité survenu en 2015 a fait l'objet d'une étude et d'une présentation détaillée lors de la IDWeek, une rencontre d'organisations s'intéressant aux maladies infectieuses, au début du mois, a rapporté le site Live Science.

La victime, un homme de 61 ans, a été emmenée dans un hôpital de Rochester, dans l'État de New York, après qu'il eut assisté à un déclin de ses habiletés et qu'il eut commencé à perdre contact avec la réalité. Il n'était plus en mesure de se déplacer par lui-même à son arrivée au centre hospitalier.

En menant des analyses, les médecins ont déterminé que le cerveau de l'homme semblait être infecté par une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Seules quelques centaines de cas de cette maladie fatale ont été répertoriés à ce jour. Ils ont majoritairement été liés à la consommation de bœuf contaminé par la maladie de la «vache folle».

Cependant, la famille de l'homme a expliqué aux médecins que celui-ci était un amateur de chasse et qu'il aimait bien manger de l'écureuil, incluant la cervelle des rongeurs. Les médecins qui ont mené les analyses ont indiqué qu'il est fort probable que cette habitude alimentaire soit responsable de son décès.