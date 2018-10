La Caisse investit encore dans Azure Power

MONTRÉAL - La Caisse de dépôt et placement du Québec a accru son investissement dans Azure Power Global, une entreprise indienne oeuvrant dans le secteur de l’énergie solaire.



La Caisse possède maintenant 40 % de cette compagnie qui est un des plus grands producteurs d’énergie solaire indépendants d’Inde, grâce à un nouvel influx de capitaux de 100 millions $ US. Au total, la Caisse a investi 240 millions $ US dans Azure Power qui a des bureaux à New Delhi, mais aussi à Washington.

«Cet investissement nous permet de réaffirmer notre engagement envers Azure Power, un chef de file de son secteur, et notre volonté d’appuyer son développement. L’énergie solaire est en pleine croissance en Inde, un marché prioritaire pour la Caisse, et la société compte sur une équipe de direction de haut calibre qui possède une connaissance approfondie de l’industrie. De plus, cette transaction s’inscrit parfaitement dans la volonté de la Caisse de contribuer, à titre d’investisseur, à une économie mondiale sobre en carbone», a indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président, Infrastructures, à la Caisse, par communiqué, mercredi matin.

Azure Power a des projets d’énergie solaire dans 23 États indiens ayant une capacité de 3 GW.

«Les investissements successifs de la Caisse dans Azure Power depuis notre introduction à la Bourse de New York en 2016 témoignent de l’importance de notre plateforme d’énergie solaire en Inde. Ce nouvel investissement de la Caisse nous permet de poursuivre la croissance organique de nos actifs d’énergie solaire de grande qualité et de contribuer à la réalisation des engagements du premier ministre indien envers l’énergie verte», a précisé Inderpreet Wadhwa, fondateur et président-directeur général de Azure Power.

Créée en 2008, cette entreprise se spécialise dans la construction, l’exploitation et l’entretien de parcs solaires de toutes tailles, que ce soit sur des toits, pour des miniréseaux ou pour des installations commerciales.