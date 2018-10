La fin d’une séquence

Pour la première fois depuis le 8 janvier 2004, le CH n’a pas affiché complet pour une rencontre à domicile. Techniquement, on parlait d’une séquence de 583 matchs d’affilée, en incluant les séries, où les gradins étaient remplis.

Durant son bilan de fin de saison, en avril dernier, Geoff Molson avait parlé d’un désir d’une plus grande transparence. Le CH a ainsi opté pour une approche plus réaliste dans le décompte des billets vendus.

« Le nombre de billets que nous réussissons à vendre n’a jamais représenté un enjeu, mais il y avait une approche différente à l’époque, a mentionné Paul Wilson, qui a remplacé en mai dernier Donald Beauchamp au poste de vice-président, affaires publiques et communications. Avant, les billets individuels qui restaient disponibles pour un match étaient comptés comme vendus. Tant qu’il n’y avait pas deux billets d’affilée de disponible, on n’en tenait pas compte.

Le Journal de Montréal a consulté le site du CH trois heures avant la rencontre contre les Blues. C’était possible d’acheter deux billets dans toutes les classes de section du Centre Bell. C’était également possible de dénicher quatre billets qui se suivaient dans la section 119 des rouges. On pouvait même aller jusqu’à huit billets d’affilée, mais dans la section 429.