La firme d’Alexandre Taillefer perdrait le contrôle de Téo Taxi

Mais voilà, la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction viennent de réinjecter 7,5 millions $ dans Taxelco, ce qui aura pour effet de faire perdre à XPND son statut majoritaire au sein de l’entreprise. XPND demeurera le plus important actionnaire de Taxelco, mais en perdra le contrôle en se retrouvant avec moins de 50 % des actions de l’entreprise.

Dominic Bécotte, associé de XPND Capital, a expliqué la semaine dernière au Journal que la firme n’avait « pas besoin de mettre plus de capital » dans Taxelco parce que la firme « a déjà mis pas mal plus d’argent que les autres » dans l’entreprise.

Même s’il n’a plus de rôle officiel chez Taxelco, M. Taillefer continue de s’exprimer publiquement sur les activités de Téo Taxi. La semaine dernière, en entrevue avec l’animateur Paul Arcand, il a affirmé que Téo avait besoin de « plus de voitures » et de « plus de chauffeurs ».