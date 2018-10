La leçon de Lise Ravary

Dans le cadre de la première semaine de compétition de l’émission Les Novices, les six participants ont rencontré la très vivante chroniqueuse du Journal, Lise Ravary, qui en avait beaucoup à leur raconter sur les dessous du métier.

À l’occasion du premier balado prenant la forme d’une leçon, Lise Ravary leur a dévoilé le thème de la semaine, sur lequel les novices devront rédiger l’une de leurs chroniques publiées sur le site du Journal.

Tous les lundis, les novices sont jumelés à un chroniqueur vedette du Journal (mentor) qui leur impose une thématique qu’ils devront respecter dans leurs écrits.

À la fin de la semaine, le mentor revient commenter lesdites chroniques, dans le cadre d’un tête-à-tête avec les participants.

Il détermine également sa chronique coup de cœur, qui sera diffusée dans Le Journal du samedi, en compagnie des textes de deux autres participants repêchés par la rédaction.

Les Novices

«Média-réalité» où six apprentis chroniqueurs s’affrontent chaque semaine dans le cadre d’une nouvelle compétition de l’opinion, en compagnie de Claude Villeneuve, directeur Opinions du Journal de Montréal et Journal de Québec, qui anime les débats.



Les Novices; Madeleine, Marie-Pier, Matias, Maude, Philippe et Thomas, ont l’actualité pour champ de bataille et utilisent les différentes plateformes du groupe Québecor pour faire valoir leurs idées dans le but de remporter un contrat de chroniqueur.