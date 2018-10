Le « pot » est mort, vive le « pot » !

Depuis ce matin il est légal de posséder de la marijuana mais a contrario, illégal de vendre tout article affichant la feuille de « pot ».

Exit le t-shirt de Bob Marley, figure emblématique du mouvement rastafari qui a remplacé le vin dans la religion chrétienne par la marijuana.

Finie même la bière aux graines de chanvre bio d’un microbrasseur du Bas-St-Laurent qui arbore sur son étiquette une feuille de la célèbre plante.

À première vue, cela peut sembler contradictoire, voire même exagéré. Du moins du point de vue des commerçants qui vont devoir se débarrasser de leur inventaire.

Un enjeu de santé publique

Mais quand on y pense vraiment, cette interdiction promotionnelle s’inscrit en ligne droite avec l’idée que la légalisation de la marijuana est un enjeu de santé publique et non l’occasion de faire des affaires avec sa promotion.

En effet, si la légalisation de la marijuana est une bonne chose selon moi, c’est d’abord et avant tout pour permettre de faire de l’éducation et de la prévention à son sujet. De pouvoir aider celles et ceux qui en sont dépendants et d’agir plus efficacement sur les problèmes sociaux qui en découlent.

À ce chapitre, la prohibition et la répression ont été un échec total. L’interdiction, les arrestations et la prison n’ont jamais empêché le monde de fumer leur p’tit joint ou encore les plus jeunes de s’en procurer au coin de la rue.

Avec la légalisation, on lève le dernier tabou autour de la marijuana. On devrait pouvoir en parler comme on parle de l’alcool. De ses méfaits et même de ses bienfaits. Des dangers d’une surconsommation ou encore de la « modération qui a bien meilleur goût ».

De la baboche aux alcools clandestins du début du siècle passé, nous en sommes arrivés à produire de l’excellent vin aujourd’hui au Québec.

De la même façon, nousavons passé de la « feuillasse » inoffensive des années 70 aux cocottes hyperpuissantes d’aujourd’hui, pour en arriver maintenant à des cultures spécialisées dans un environnement contrôlé.

On y gagne toutes et tous en qualité. Et dans ce contexte, qualité et légalisation riment avec santé.

Réduction des méfaits

À un autre niveau, la légalisation est « la meilleure option pour s’attaquer aux méfaits du cannabis. Elle permet la réglementation de la qualité, de la dose et de la puissance. En outre, la légalisation est susceptible de réduire au minimum les méfaits sociaux et d’éliminer les coûts de l’interdiction ».

En légalisant la marijuana, on éloigne le monde de la gangrène du crime organisé. Et on diminue grandement les chances que nos jeunes entrent en contact avec un « pusher » qui leur offrira aussi autre chose d’encore plus risqué pour leur santé : « Une p’tite pilule avec ça mon chum? ».

Au lieu de prêcher inutilement l’abstinence ou encore de judiciariser, voire même d'emprisonner les contrevenants, nous pourrons avec la légalisation de la marijuana adopter des stratégies de réduction des méfaits auprès des consommateurs.

C’est d'ailleurs pourquoi, je suppose, que le personnel des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a été formé pour sensibiliser la clientèle aux effets des produits vendus, aux risques associés à une trop grande consommation et l’informer des meilleures conditions dans lesquelles consommer.

Et non pas pour faire peur aux clients avec des histoires d’épouvantes, comme on en entend ces dernières semaines. La peur n’a jamais rendu service à la prévention et à l’éducation.

Durcir la loi au Québec... vraiment?

Ainsi donc, la volonté du nouveau gouvernement d’interdire la consommation aux moins de 21 ans ainsi que toute consommation en public, est contraire à l’idée que la légalisation de la marijuana est un enjeu de santé publique.

Ce n’est parce que la SQDC ne vendra pas de « pot » aux jeunes de 18 à 20 ans, des adultes au sens de la loi en passant, qu’ils vont moins en consommer.

Ce sont d’ailleurs la tranche de la population qui en consomme le plus. Et on les laissera continuer de s’approvisionner auprès du crime organisé. Ça, c’est criminel.

Ce n’est pas non plus parce qu’il est maintenant interdit de fumer son joint au parc, que ça sentira moins, ou plus même, quand j’irai promener mon chien sur le bord de la rivière.

Plus personne (ou presque) aujourd’hui ne s’offusque d’ailleurs quand son voisin au festival de votre choix s’allume un « pétard ».

Pourquoi alors vouloir durcir la loi québécoise, déjà plus restrictive que la majorité des lois des autres provinces canadiennes?

Sûrement un peu pour marquer le « changement » dont s’est réclamé François Legault au cours de la dernière campagne électorale. Mais surtout pour plaire à une franche de son électorat qui résiste au réel changement, ou plutôt à l’évolution des mœurs.

C’est une position réactionnaire. Comme ce l’était pour le clergé et l’élite conservatrice quand la prohibition de l’alcool a été levée au siècle dernier.

Ne reste plus qu’à espérer que le « gros bon sens » prévaudra avec la marijuana, comme ça a fini par être le cas avec l’alcool, au fil du temps. Et que le gouvernement caquiste se rendra à la raison, comme le lui recommandent d’ailleurs les directions de la Santé publique.