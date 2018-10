Le jour du progrès?

Lorsque le Sénat canadien a finalement permis l’adoption définitive de la loi légalisant le cannabis au Canada, la ministre de la Justice du Canada s’est réjouie immédiatement. Elle a qualifié ce moment d’« historique pour la politique progressiste au Canada ».

Progressiste. C’est bien le terme employé par les promoteurs de la légalisation. Ils sont progressistes.

Je comprends bien que politiquement, ils se présentent ainsi par opposition à la vision dite conservatrice qui favorise le statu quo et la répression. Cette approche n’était pas un succès retentissant, j’en conviens.

Mais dans le mot progressiste, il y a quand même le mot progrès. À partir d’aujourd’hui, une drogue est légale et sera vendue en quantité astronomique par l’État.

Au nom du contrôle de la qualité et de la bonne destination des profits, aujourd’hui même notre gouvernement se retrouvera dans le rôle de ce que nous appelions encore la semaine passée le pusher.

Légalisation des drogues

Nous comprenons aussi que le cannabis constitue une première étape. Les produits dérivés du cannabis deviendront tous légaux dans les mois et années à venir. Rapidement, le modèle du cannabis sera suggéré pour les autres drogues.

Le sujet a déjà été suggéré dans un congrès du Parti libéral du Canada. Ce n’est qu’une question de temps pour qu’on y revienne.

Quoi qu’on en dise, la légalisation mènera à une hausse importante de la consommation de marijuana au Canada. Trois raisons simples.

Un, ceux qui n’y touchaient pas par crainte du risque de jouer dans l’illégalité seront désormais des clients disponibles.

Deux, le message à la population en est un de banalisation quoi qu’on en dise. Si le gouvernement l’autorise, c’est que c’est correct.

Trois, la concurrence entre les vendeurs autorisés et le crime organisé va mener à une baisse des prix. Les intervenants de la rue considèrent que les consommateurs à faible revenu pourront consommer plus, simplement en raison de la baisse du prix.

Si l’on considère que les drogues font partie des problèmes plus que des solutions, je me demande comment cette légalisation va représenter l’avancée sociale espérée.

Nous en avons pour des années à évaluer les problèmes sociaux, médicaux et de sécurité qui vont en découler. Et les avocats en ont pour des années à amener devant les tribunaux des causes découlant de cette légalisation.

Beaucoup d’argent

Ah ! Je sens bien une effervescence autour de ce « progrès ». Les compagnies productrices sont les stars du marché boursier. Des compagnies parmi les plus attrayantes et prometteuses. Plus recherchées que les pharmaceutiques qui développent des médicaments pour améliorer notre santé. Plus recherchées que des entreprises dans les technologies de l’environnement. Le pot, c’est l’avenir !

Je ne pense pas que ce soit la fin du monde qui arrive aujourd’hui. Je n’annonce pas la catastrophe.

Je pense que le crime organisé reculera peu. Que la consommation va augmenter. Que les jeunes ne seront pas mieux protégés. Les bénéfices de la légalisation sont en partie des illusions.

Mais par-dessus tout, je me dis que si c’est ça le progrès, ça va mal en...