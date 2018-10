Depuis le début du 21e siècle, le Québec est malade, ça fait plus de 10 ans que le rapport final de la commission Bouchard-Taylor a été rendu public.

Oui, oui et oui! Ça fait déjà 10 ans que la société est fracturée, 10 ans que rien n’a été fait. Merci aux libéraux qui depuis 2008 ont eu deux gouvernements majoritaires, mais qui n’ont rien fait. Dédicace au Parti québécois de Pauline Marois qui a tenté de mettre fin au débat une fois pour toutes, mais dont le gouvernement minoritaire n’avait pas le pouvoir d’y mettre fin.

Le premier octobre, le Québec a gagné, car la CAQ compte bien mettre fin à ce débat, qu’on soit pour ou contre la laïcité, qu’on soit libéral ou caquiste. La bonne nouvelle est qu’enfin la société québécoise pourra évoluer et passer à autre chose, après 10 ans de débat et querelles toxiques autour des questions de laïcité et d’accommodements raisonnables.

Avant de parler d’enjeux «plus importants» comme certains qui sont contre la laïcité le veulent, il faut avant tout mettre un terme aux débats inachevés. La meilleure façon d’y mettre un terme est de s’occuper une fois pour toutes du problème. La majorité des Québécois sont pour la laïcité de l’État et de ses représentants.

En plus, François Legault n’a jamais caché ses intentions d’appliquer les recommandations de la commission Bouchard-Taylor. C’est la première fois en 15 ans que la majorité francophone va enfin se faire écouter!

Le Québec est raciste?

Souvent les gens qui sont pour la laïcité ou contre le port de signe religieux en position d’autorité se font dire qu’ils sont racistes et xénophobes. Va-t-on me dire que je suis xénophobe, moi qui suis né ailleurs et qui ai immigré au Québec? Les Québécois ne sont pas racistes, et ne sont pas dupes.

Pour ma part, je n’ai jamais été victime de racisme au Québec. Je ne dis pas qu’il n'y en a pas, il y a des arriérés dans toutes les sociétés, mais les Québécois, entre autres, sont fondamentalement bons en très grande majorité. À Rome on fait comme les Romains, alors pourquoi est-ce qu’au Québec on ne ferait pas comme les Québécois?