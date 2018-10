Le prononcé de la peine de Bissonnette serait reporté

Le prononcé de la peine d’Alexandre Bissonnette pour la tuerie au Centre culturel islamique de Québec n’aura peut-être pas lieu le 29 octobre prochain.

Prévue dans moins de deux semaines, la décision de la Cour supérieure sur l’attaque du 29 janvier 2017 sera reportée selon Le Devoir.

Le juge François Huot a convoqué les avocats des deux parties vendredi pour une conférence de gestion. La décision pourrait alors être reportée jusqu'en janvier prochain.

La Couronne a recommandé la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 150 ans pour les crimes commis par Bissonnette, qui ont fait six décès, de multiples blessés, six veuves et dix-sept orphelins.

Le «carnage» commis par Alexandre Bissonnette est d’une gravité «sans précédent» et le «châtiment» qui sera imposé par le Tribunal «se doit d’être à la hauteur de la réprobation sociale face à de tel comportement ignoble», avait lancé le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Thomas Jacques.

De leur côté, les avocats de Bissonnette avaient fait valoir en avril qu’imposer une peine de 150 ans de détention à leur client équivaudrait à «une peine de mort par incarcération».

Selon eux, l’imposition de période consécutive n’avait pas «de lien rationnel avec l’objectif poursuivi par le législateur» et ne respectait pas «le critère de l’atteinte minimale aux droits et libertés qui sont brimés».