« La France a toujours été super hermétique au niveau de sa culture urbaine, dit Rafael Perez, qui s’occupe notamment des carrières de Loud, Rymz et Lary Kidd, via les compagnies Coyote Records et Joyride Records. Mais au cours des dernières années, on a vécu une certaine démocratisation du rap. Il y a une plus grande ouverture. »

« L’accent québécois dérangeait encore les Français il y a un an, et là, ça ne les dérange plus, observe Rafael Perez. C’est la mode. Et ça nous arrange. J’ai l’impression que les jeunes Français, via l’internet, ont plus envie d’aller voir ailleurs. Et s’ils ne comprennent pas les paroles, ils font un effort. C’est comme nous, au Québec, quand le rap français de Fonky Family et IAM est arrivé dans les années 1990. On ne comprenait pas tout. Mais on était curieux. »