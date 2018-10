Légalisation : combien coûte le cannabis à travers le Canada?

Le prix du cannabis fluctue de quelques dollars d’une province à l’autre.

Si au Québec la Société québécoise du cannabis (SQDC) souhaite mettre de l’avant des prix compétitifs afin de lutter contre les revendeurs illégaux, le portrait n’est pas tout à fait le même ailleurs au pays.

Selon Statistique Canada le prix de la marijuana sur le marché noir est d'environ 6,83 $ le gramme.

Selon les experts, si le prix du cannabis vendu dans les boutiques est trop élevé, les consommateurs continueront d’acheter au noir.

Voici la liste de prix compilée par Global News.

Ontario

Selon Michael Amlung, professeur adjoint en neuroscience comportementale de l'Université McMaster, les données montrent qu'un prix idéal pour cette province est de 10 à 14 $ le gramme.

Actuellement, le site web géré par le gouvernement ontarien vend du cannabis entre 7,95 $ et 13,25 $ par gramme.

Un vaporisateur oral coûte plus de 100 dollars.

Québec

À la SQDC, le gramme le moins cher se vend 8,50 $ sur le site web de la société d’État.

Deux joints pré roulés de 0,5 gramme chacun se vendent autour de 10 $.

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le cannabis est disponible en ligne et dans des magasins privés approuvés par le gouvernement.

Le site web géré par le gouvernement propose des fleurs de cannabis séchées allant de 6,99 $ à 16,28 $ par gramme.

Il est également possible d’obtenir un joint préroulé pour 4,20 $.

Alberta

Les détaillants privés vendront du cannabis sur le site web officiel de la régie des jeux, de l’alcool et du cannabis de la province.

Les prix varient de 9,24 $ à 15,42 $ le gramme, mais la marijuana est également vendue à 49,99 $ pour 3,5 grammes.

Vous pouvez obtenir un joint préroulé à 6,64 $.

Saskatchewan

Les détaillants privés sont autorisés à fixer leur propre prix. Un détaillant situé à Edenwold, en Saskatchewan, a déclaré à Global News que le cannabis se vend à 18,99 $ le gramme.

Il s’agirait du prix le plus cher au gramme au Canada.

Les détaillants Fire et Flower ont indiqué que leur cannabis était vendu entre 13$ et 16$ par gramme.

Manitoba

La province a autorisé quatre magasins à vendre du cannabis en ligne ou dans un commerce physique.

La boutique «Delta 9 Cannabis» vend du cannabis en ligne au prix de 12$ le gramme.

Toutefois, les stocks se sont vendus en totalité peu de temps après l’ouverture.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le détaillant officiel du gouvernement a établi les prix entre 8,50 $ à 14,99 $ le gramme. Un seul joint peut coûter 7,50 $.

Les détaillants privés sont aussi autorisés.

Nouvelle-Écosse

Dans cette province, le détaillant officiel du gouvernement propose du cannabis à partir de 6,33 $ à 10,99 $ pour le «cannabis de qualité», de 9 $ à 10,98 $ pour le «cannabis de base» et à 10,99 $ et plus pour le «cannabis premium».

Des détaillants privés sont également autorisés.

Île-du-Prince-Édouard

À l'Île-du-Prince-Édouard, le prix du cannabis est de 5,65 $ et plus chez les détaillants gouvernementaux.

Le prix au gramme est similaire aux prix québécois.

Les détaillants privés sont également disponibles.

Terre-Neuve et Labrador

La première province capable de vendre de la marijuana en raison du décalage horaire a établi son prix pour un joint pré roulé à 4,79 $ et la fleur séchée se vendait à 6,89 $ et plus par gramme sur le site web du gouvernement en ligne.

Des magasins privés vendent aussi de la marijuana.