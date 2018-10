Légalisation du cannabis: Gérard Deltell reste vague sur les intentions des conservateurs

Le député conservateur Gérard Deltell, qui est opposé à la légalisation du cannabis, est demeuré évasif quant aux intentions de son parti s’il prenait le pouvoir aux prochaines élections fédérales dans un an.

«Au moment où l’on se parle, ça entre en application. Ça va être tout croche pendant des semaines et des mois», a lancé l'élu québécois à l’émission de Mario Dumont, mercredi après-midi, sur les ondes de QUB Radio.

En ce jour de légalisation du cannabis partout au pays, M. Deltell a indiqué que son parti allait attendre à l’approche des élections avant de présenter son plan.

«Les élections sont dans un an. On va regarder tous les ravages que ça va faire, on va regarder quel va être l’état de la situation. Dans un an, on va faire une proposition, qui va être sérieuse cette fois-là, qui va être réaliste et responsable pour les Canadiens», a déclaré le député au micro de Mario Dumont.

«À la porte des élections, on va faire notre proposition aux Canadiens, et, nous autres, on n’appuiera pas sur le gaz pour faire ça vite comme les libéraux l’ont fait», a-t-il poursuivi.

M. Deltell reconnaît que l’ouverture des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a suscité un certain intérêt.

«La réalité est qu’aujourd’hui, oui, il y a beaucoup d’intérêt, de curiosité, mais on ne peut pas dire que c’est une curiosité très saine.»

Par ailleurs, M. Deltell s'est habillé en noir mercredi pour souligner la légalisation du pot au pays, un jour sombre pour le Canada.