Légalisation du Cannabis: pas de joint pour Trudeau

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau ne célébrera pas la légalisation du cannabis au pays en allumant un joint.

«J'ai dit à plusieurs reprises que je ne suis pas un consommateur de drogues. Je ne bois pas beaucoup d'alcool. Je ne bois pas de café. J'ai aucune intention de consommer du cannabis», a lancé M. Trudeau mercredi matin.

Il avait par ailleurs rappelé la veille les risques du cannabis.

«On n’est pas en train de contrôler le cannabis parce qu’on pense que c’est bon pour la santé. Au contraire, on est en train de contrôler le cannabis parce qu’on sait que ce n’est pas bon pour nos enfants. [...] C’est un produit qui n’est pas recommandé», avait assuré M. Trudeau dans les couloirs du parlement.

Selon le chef du Parti libéral du Canada, la légalisation permettra de mieux encadrer la vente de marijuana et, ce faisant, d’éviter que la drogue se retrouve dans les mains de mineurs.

«On sait que, si on fait comme l’alcool, on réglemente, on contrôle ce qui est dedans et qu’on s’assure qu’aux points de vente, il y a une vérification des cartes d’identité, on peut rendre ça plus difficile pour nos jeunes d’y accéder», a soutenu M. Trudeau.