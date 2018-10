Les yeux du monde rivés sur le Canada au jour J de la légalisation

12 adresses au Québec

Saguenay, Gatineau, Sherbrooke seront les prochaines villes à voir des succursales.

« On a signé des baux, explique M. Brunet. On vise à couvrir l’ensemble des régions administratives et on y est presque en termes de préparation. Reste le déploiement et on peut le faire rapidement si tout peut reprendre rondement », soutient-il, expliquant attendre que la Coalition avenir Québec ait statué sur ses lois.