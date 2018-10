L’ex-«pilote des stars» a coupé le courant au CUSM et à la police de Laval

En sabotant trois lignes à haute tension, l’ancien « pilote des stars » a empêché Hydro-Québec d’alimenter le Centre universitaire de santé McGill et le quartier général de la police de Laval, en plus de plonger plus de 180 000 clients dans le noir, en décembre 2014.

Le ministère public a donné des détails sur les dommages de 28,6 M$ qu’a causés Normand Dubé en attaquant le réseau électrique avec son petit avion lors des représentations sur sa peine aujourd’hui, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le mois dernier, le juge Paul Chevalier avait déjà déclaré le pilote déchu coupable d’avoir saboté les lignes d’Hydro-Québec dans les Laurentides.

Pour établir la gravité des gestes de Dubé, les procureurs ont déposé des documents de la société d’État démontrant que le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l’un des deux plus gros hôpitaux au Québec, a cessé d’être alimenté par le réseau électrique le 4 décembre 2014 en soirée.

Ce fut aussi le cas de la police de Laval, incluant son centre de répartition, responsable de la coordination des agents et des voitures sur le territoire.

Ces organisations majeures de sécurité et de santé publique sont considérées comme des clients de haute priorité pour Hydro-Québec.

Sans savoir exactement ce qui s’est produit le soir du 4 décembre, la porte-parole Évelyne Boudreau mentionne toutefois que « la démarche habituelle d’une panne électrique implique que la génératrice se met en marche immédiatement ».

Le CUSM n’a pas répondu à nos questions, mais les hôpitaux observent habituellement les mêmes procédures.

187 708 clients débranchés

Le ministère public a aussi apporté des précisions sur le nombre de foyers ayant subi des coupures d’électricité à cause des délestages qu’a dû pratiquer Hydro-Québec, incapable d’acheminer l’énergie de la Baie-James sur son réseau.

« Quelques millisecondes » après le déclenchement des lignes dans les Laurentides, les équipements de protection automatique de la société d’État ont d’abord provoqué le délestage de 125 644 clients dans les régions de Montréal, des Laurentides et du Richelieu, a expliqué Pierre Paquet, directeur du contrôle des mouvements d’énergie pour la société d’État à l’époque.

Mais ce n’était pas suffisant : la perte de deux lignes à 735 kV, « un événement extrêmement sévère en période de pointe », nécessitait des mesures encore plus drastiques.

« Le transport d’énergie était encore trop élevé dans le réseau et nous plaçait à risque de subir une panne provinciale », a dit Pierre Paquet en cour. Hydro-Québec a donc dû couper l’alimentation de 62 064 clients supplémentaires.

La société d’État a aussi dû cesser d’alimenter quatre clients « grandes entreprises », dont le centre commercial des Galeries d’Anjou.

Pour alimenter tant bien que mal les consommateurs, Hydro-Québec a dû interrompre toutes les livraisons d’électricité programmées pour les réseaux voisins. À l’inverse, l’Ontario, la Nouvelle-Angleterre, l’État de New York et la Nouvelle-Écosse ont vendu pour près de 8 M$ d’électricité au Québec pour préserver la stabilité du système électrique nord-américain.

« On s’est retrouvés dans une situation extrêmement précaire pour le réseau, a assuré Pierre Paquet. On a approvisionné nos clients par des moyens extrêmement coûteux et mis nos voisins dans une position très difficile. »

Les plaidoiries sur la peine de Dubé doivent avoir lieu le 31 octobre. Le juge Paul Chevalier prendra ensuite plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de rendre sa décision.

Par ailleurs, l’avocat de l’ex-pilote a déposé sa procédure pour en appeler du verdict de culpabilité contre son client, le 11 octobre dernier.