[VIDÉO] Lucien Francoeur jase de la légalisation du pot avec Richard Martineau

Lucien Francoeur, qui sort généralement du lit autour de 16h, s’est réveillé plus tôt qu’à l’habitude, mercredi, pour s'entretenir avec Richard Martineau de la légalisation du cannabis au Canada.

«Moi, je me lève vers 4h de l’après-mdi, je prends ma douche et puis vers 5h30 je vais lire et je prends un café, un premier Jack Daniel’s pis une petite bière.»

En cette journée historique, le célèbre poète était l’invité de Richard Martineau, mercredi matin, sur les ondes de QUB Radio.

Revoyez le passage de Lucien Francoeur à l’émission Politiquement incorrect: