Mahée Paiement: «ma carrière n’est pas finie»

Mahée Paiement s’est faite plus discrète à l’écran au cours des dernières années. Mais après avoir pris un pas de recul pour fonder une famille et une entreprise, elle désire remettre ses souliers d’actrice.

La comédienne de 42 ans est dans l’œil public depuis qu’elle est apparue dans Bach et Bottine, il y a plus de 30 ans. Mais la petite Fanny du Conte pour tous d’André Melançon a bien grandi. Et le processus n’a pas toujours été facile.

« On est dans une ère où, surtout avec Instagram, tout a l’air facile pour tout le monde. On vend du rêve. Pourtant, je ne le cache pas : ça m’arrive d’échapper des balles, et c’est la vie. J’en fais beaucoup, mais comme tout le monde, je ne suis pas capable de tout faire toute seule, alors je demande de l’aide. Et c’est correct. »