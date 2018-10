Moins de dons pour Équipe Labeaume

Le parti du maire a amassé 50 000 $ mercredi lors de son cocktail de financement. C’est moins que l’an passé, mais plus que ce que le parti espérait dans le contexte des nouvelles règles de financement politique.

Les nouvelles règles de financement politique limitent la contribution politique par personne à 100 $ alors qu’elle était de 200 $ auparavant. C’est dire que le parti devait faire plus de démarches pour vendre ses cartes à 100 $.

« On est contents, étant donné que la règle a changé. Et en année postélectorale, le financement est toujours plus difficile à aller chercher », a commenté la nouvelle directrice générale d’Équipe Labeaume, Nathalie Roy. « Finalement, ç’a bien fonctionné quand même. »