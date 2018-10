Nos professeurs

J’ai eu le privilège, en 2016, de participer au Grand défi Pierre Lavoie. Ce dernier y a prononcé des mots qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire: «Les médecins, ça sauve des vies, mais les enseignants, ça sauve des sociétés».

Pensez à un professeur qui a changé votre vie. Réfléchissez à quelques paroles qu’il vous a adressées et qui font de vous l’humain que vous êtes aujourd’hui. Rappelez-vous de cette passion, de ce verbe, de cette humanité qui l’animaient. L’exercice est simple et révélateur. Qu’on le veuille ou non, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial ou à l’université, certains enseignants finissent par nous forger.

Quand je prends du recul, en pensant au rôle de mes anciens enseignants, je constate qu’ils ont réussi à modeler la personne que je suis aujourd’hui. Ils ont habilement fait grandir un élève timide et curieux. Ils ont su m’insuffler une bonne dose d’assurance, d’ouverture d’esprit et d’ambition.

Si j’ai la chance d’avoir cette tribune aujourd’hui, c’est grâce aux horizons que ces gens dévoués m’ont dessinés.

Ils m’ont poussé. Ils m’ont fait rêver. Ils m’ont amené à me remettre en question. Surtout, ils ont été là.

Des histoires comme la mienne, il s’en écrit tous les jours dans nos écoles. C’est pour cette raison qu’il faut écrire pour eux, pour leur sort.

Le premier combat de la CAQ, avant même d’être assermenté, a été d’entamer une croisade contre les signes religieux. Pourquoi ne pas se préoccuper de ceux qui partent au front tous les jours dans nos écoles délabrées? Ne sont-ils pas assez importants pour être plus valorisés, mieux équipés et davantage accompagnés?

Quand j’entends des témoignages sur leur surcharge, sur leur burn-out, sur leur sentiment d’impuissance face à des élèves aux besoins particuliers, je me demande si le Québec croit vraiment en sa jeunesse et aux gens qui la façonnent.

Les enseignants sont des artistes. Ils s’offrent corps et âme avec l’espoir d’ouvrir les esprits. Ils sculptent notre jeunesse, incarnent le don de soi et peignent un avenir meilleur.

Croyons toujours en eux.