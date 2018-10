Prêts: les taux de défaillance augmenteront, prédit Equifax

La firme Equifax prédit que les taux de défaillance des consommateurs aux prises avec des prêts trop importants augmenteront dans les prochains mois.

L’entreprise d’évaluation de la cote de crédit a mentionné mercredi que les «taux d’intérêt plus élevés, un ralentissement économique et un effet défavorable sur le volume des nouveaux prêts hypothécaires entraîneront fort probablement une légère hausse du taux de défaillance».

Dans son rapport sur les tendances du crédit pour le deuxième trimestre 2018, Equifax affirme que la dette à la consommation totale au pays, y compris les emprunts hypothécaires, a continué de grimpé en s’établissant à 1,864 billion $, contrairement à 1,828 billion de dollars au premier trimestre 2018 (+2 %) et à 1,769 billion de dollars il y a un an (+5,4 %).

Même si le taux de défaillance de 1,10 % au deuxième trimestre 2018 est plus faible qu’à la même époque l’an dernier au Canada, il est en légère hausse par rapport au premier trimestre (1,08 %) de cette année. Equifax estime que cette tendance vers le haut se poursuivra.

«Les consommateurs verront leurs flux de trésorerie se resserrer alors que les taux d’intérêt continuent de grimper, ce qui peut amener des personnes à ne pas payer leur carte de crédit intégralement chaque mois , a mentionné le vice-président des données et analyses d’Equifax Canada, Bill Johnston, par communiqué. Après une période de croissance économique soutenue, on retourne à un rythme lent et régulier. Enfin, le volume du nouveau prêt hypothécaire a été négatif au cours des trois derniers trimestres. Si nous ajoutons ces éléments, nous devrions commencer à voir un mouvement à la hausse des défaillances». M. Johnston a noté que la demande de nouveau crédit a ralenti.

Le taux de défaillance au Québec était parmi les plus bas au pays au deuxième trimestre. Il se situe à 1 %, alors que seules l’Ontario (0,90 %) et la Colombie-Britannique (0,80 %) ont mieux fait.