Quand le corps ne répond plus

La lecture de la lettre de Solange ce matin m’a sonné une cloche et donné envie de lui suggérer une solution qui me fut bénéfique dans une situation quasi similaire. Moi aussi, alors que j’étais dans la jeune quarantaine, j’ai traversé une période où je me sentais fatiguée à l’extrême sans savoir pourquoi. Même si je passais mes fins de semaine à dormir, je commençais ma semaine aussi fatiguée que je l’avais terminée le vendredi soir. Et dans mon cas, en plus de la fatigue, des sautes d’humeur et d’un écœurement généralisé, je perdais aussi mes cheveux.