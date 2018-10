Red Dead Redemption 2 pourrait être sur deux disques

Une fuite concernant Red Dead Redemption 2 fait énormément jaser aujourd’hui, car celle-ci semble indiquer que la version physique du jeu serait sur deux disques. En 2018.

«Veuillez insérer le disque #2.»

La fuite, qui dévoile le packaging japonais selon IGN, semble indiquer que le jeu Red Dead Redemption 2 sera sur deux disques Blu-Ray. Mais, cela demeure une fuite et ce n'est donc pas confirmé par Rockstar.

C’est le premier jeu de sa génération qui utilisera deux disques Blu-Ray. On est loin de l’installation de 18 disques (exagération pour effet dramatique) de The Sims. Mais, il n’est pas totalement surprenant de lire cette rumeur aujourd’hui car on sait que le jeu demandera au moins 80 go d’espace, et qu’un seul Blu-Ray n’est pas suffisant. On n’y avait juste pas pensé.

Évidemment, on risque de voir deux disques pour Xbox aussi. Pour ceux qui voudront la version numérique, il faudra surveiller ses limites de téléchargements s’il y a lieu et surtout, prévoir un bon livre parce que ça va être long en maudit.

Red Dead Redemption 2 sort le 26 octobre. On a hâte.