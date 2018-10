Réjouissantes «Belles-Sœurs»!

Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay ont peut-être célébré leurs 50 ans en août dernier, elles n’ont pas pris une ride pour autant. Leur cuisine «vintage» – et son téléphone à roulette! – installée sur la scène du Théâtre Maisonneuve pour les prochains jours, elles chantent et dansent à nouveau leurs grandes joies et petites misères du quotidien, encore et toujours, sans qu’on ne s’en lasse.

On ne s’étonne pas de voir l’encensée production Belles-Sœurs – Théâtre Musical (orchestrée par le metteur en scène René Richard Cyr, d’après le consacré texte de Tremblay et les irrésistibles chansons de Daniel Bélanger) être sans cesse ressuscitée depuis sa création en 2010, surtout en cette année-anniversaire des cinq décennies de cette immortelle histoire qui a traversé les modes et les frontières des pays.

Car Belles-Sœurs est un produit de qualité sur toute la ligne, à tous égards, où se côtoient humour léger et propos grave, dans un enrobage des plus pétillants.

Les dialogues sont à la fois drôles et pleins d’émotion, les mélodies sont accrocheuses, le décor est tout juste assez kitsch pour être charmant et, excepté certaines longueurs, le rythme est soutenu d’un tableau à l’autre.

Magnifier le quotidien

Nos dames en robes de flanelette surgissent en rang croisé derrière la passerelle érigée en armoires de Germaine Lauzon (excellente Kathleen Fortin), d’un pas presque militaire, montrant qu’elles ne s’en laisseront pas imposer.

Ainsi s’amorce le réconfortant récit. Germaine, aussi attachante que manipulatrice («Maudit verrat de bâtard que j’suis donc tannée!»), se vante à sa fille d’avoir remporté son million de timbres-primes. Elle jubile autant de pouvoir s’acheter «tout un catalogue» avec son butin (dans la pièce Gratis) que d’avoir l’opportunité de faire rager d’envie voisines et belles-sœurs, dont Rose Ouimet (Sonia Vachon) et Marie-Ange Brouillette (Geneviève St-Louis).

Les invitées arrivent et déplorent en chœur leur train-train journalier ennuyant («Maudite vie plate»), chorégraphie avec plumeaux à l’appui, avant qu’Yvette Longpré (Michelle Labonté) n’énumère les convives du mariage de sa fille dans l’hilarante La noce, qui s’éternise, frôlant presque le deuxième degré.

Paradoxalement, même en scandant «J’ai tu l’air de que’qu’un qui a déjà gagné que’qu’chose?», nos anti-héroïnes arrivent à magnifier leur prévisible routine.

La damnée Pierrette Guérin (Éveline Gélinas), la honte de Germaine et sa famille, s’annoncera avec fracas avant l’entracte, Belles-Sœurs parvenant encore, avec un virulent «Quessé tu fais icitte, toé?», à imposer un certain suspense. Plus tard, «Ode au bingo» ramènera un peu de frivolité entre deux complaintes, à la «Crisse de Johnny» ou «Maudit cul».

Sentiments intacts

Certes, 50 ans plus tard, l’ensemble relève un peu de la caricature, mais celle-ci n’est pas si grossie, et le portrait s’avère plutôt fidèle, car l’époque dépeinte n’est pas entièrement révolue. L’envie, la jalousie, les préjugés, les problèmes financiers, les grossesses non désirées, la soumission à l’homme n’étaient pas que l’apanage des années 60.

Évidemment, on parle ici de ménagères qui se demandent sans honte si l’amoureux de leurs filles n’est pas «fifi», évoquent Duplessis dans leurs paroles, désignent leur voisinage par «les ceuses» et s’agenouillent pour réciter leur chapelet, des références qui résonnent moins aux oreilles de 2018. Or, toutes proportions gardées, les réalités ont évolué, mais les sentiments et les questionnements sont intacts.

Belles-Sœurs – Théâtre Musical tient l’affiche du Théâtre Maisonneuve jusqu’au 27 octobre et se déplacera au Capitole de Québec du 7 au 25 novembre.