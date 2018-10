Rouge et Or: retour attendu de deux vétérans

Le Rouge et Or de l’Université Laval pourra compter sur le retour de deux partants en défensive, dimanche, lors de la visite du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Le demi défensif Gabriel Ouellet et le plaqueur Clément Lebreux s’entraînent à plein régime depuis le début de la semaine. Les deux vétérans, qui en sont à leur dernière saison, piaffaient d’impatience de revenir au jeu.

« À ce temps-ci de l’année, ce n’est pas le moment le plus plaisant pour te retrouver sur les lignes de côté, a souligné Ouellet, qui s’est blessé à une cheville le 29 septembre à Concordia. Je suis super content de revenir au jeu. »

Ouellet n’aura finalement raté que deux parties. « Il n’y a rien de scientifique dans ce que je dis, mais j’ai l’impression que mon corps a guéri plus rapidement parce que ce n’est pas la première fois que je subissais ce type de blessure », a-t-il raconté.

« La guérison a été plus rapide. Ma cheville est solide et je me sens bien. Parce que nous profiterons d’une semaine de congé après le match contre Sherbrooke, j’aurais pu retarder mon retour, mais je ne me sentais pas à l’aise de rater une partie alors que je suis prêt à revenir au jeu. À ma dernière saison, les parties sont comptées et je veux toutes les jouer. C’est une séquence banale qui a mené à ma blessure puisque je n’étais même pas impliqué dans le jeu. »

Absence de cinq semaines

À l’écart depuis le match à Montréal face aux Carabins, le 8 septembre, en raison d’une mononucléose, Lebreux a reçu le feu vert pour revenir au jeu au début de la semaine.

« Mon corps a bien réagi aux premiers entraînements et les chances sont très bonnes que je sois en uniforme, dimanche. On attendait de voir comment ça allait se passer puisque je suis à l’écart depuis cinq semaines. Je suis très heureux et je me sens bien. J’ai hâte de jouer. »

Les symptômes sont apparus dans les jours qui ont suivi le match au CEPSUM.

« J’étais inquiet un peu au début, mais les prises de sang ont confirmé la première hypothèse, a raconté le produit des Cheetahs de Vanier qui a raté quatre parties. Je me sentais prêt à revenir depuis près de deux semaines, mais les docteurs voulaient s’assurer que tout était correct. J’ai passé des tests pour vérifier mes signes vitaux et vérifier si ma rate était correcte. Si j’étais revenu trop vite, cela aurait pu être dangereux. Je n’ai pas perdu de poids. Tout est beau maintenant. »