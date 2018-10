«Sami»: quand l'humour s'invite dans la tranchée

Permettez la rencontre entre les films Il faut sauver le soldat Ryan, Elle et la série Black Mirror. Ajoutez-y ensuite un peu d'humour et vous obtiendrez Sami, le premier court-métrage de fiction unique de Jérôme Léger projeté mercredi au Cinéma Beaubien, à Montréal.

Oeuvre de guerre, mais surtout d'anticipation, Sami raconte l'histoire d'un jeune soldat impliqué dans un conflit armé, mais qui s'ennuie. Grâce à la relation par cellulaire qu'il entretient avec une fille, il trouve le réconfort dont il a besoin.

Ironie et mélange d'époques

Précisant avoir joué «un peu avec les codes du cinéma de guerre», le réalisateur a opté pour l'ironie dans la tranchée.

«C'est un peu satirique, un peu humour noir. L'humour n'est pas prédominante dans le film. Il y a des points d'absurdité, mais ce n'est pas ça qu'on a mis de l'avant.»

Afin de ne pas braquer les lumières sur une partie précise de l'Histoire, le récit de Sami n'est pas non plus situé dans le temps.

«On ne voulait pas que le spectateur se retrouve dans l'époque du film. Le soldat est donc habillé comme à la Deuxième Guerre mondiale, il sort un fusil qui date de la Première Guerre mondiale, il est dans une tranchée... Il n'y a pas de nom à la guerre», ajoute Jérôme Léger.

3 jours, 20 000 $

Projet né à l'UQAM, pendant un cours de scénarisation à la fin de 2017, l'oeuvre a été écrite par le réalisateur et Raphaël Côté. Si le rôle-titre est revenu à Sarah Mottet, c'est surtout Émile Schneider qui porte Sami sur ses épaules.

«Il faut savoir qu'il ne parle pas du film. Il n'a aucun dialogue. Il fallait vraiment qu'on comprenne son message dans son émotion, sa gestuelle.»

C'est en investissant toutes ses économies et en obtenant 3000 $ grâce à une campagne de financement sur Indiegogo que Jérôme Léger – qui a précédemment tourné des publicités et des vidéos corporatives – a pu voir son histoire prendre vie.

Créé à partir d'un budget de 20 000 $, Sami a été tourné à Ripon, en Outaouais. «J'ai la chance d'avoir une tante qui a une auberge là-bas. On a été 17 personnes à s'y rendre pour la production. On a creusé une grosse tranchée dans son champ et on a tourné pendant trois jours.»

La post-production a eu lieu dans les studios Mel's, à Montréal.

À la conquête des festivals

Présenté en première au Cinéma Beaubien mercredi soir, le court-métrage fait également partie de la sélection des Insolites québécois, une section du festival SPASM qui sera dévoilée vendredi.

Sami a été envoyé à une quinzaine de festivals, dont à Sundance et aux Rendez-vous du cinéma québécois. Les réponses devraient arriver après Noël.