Sommet du G7: plus de 2 millions $ en coûts pour Saguenay

SAGUENAY – La tenue du Sommet du G7 dans Charlevoix en juin dernier aura coûté plus de 2 millions $ à la Ville de Saguenay.

Après plusieurs demandes, TVA Nouvelles a finalement réussi à obtenir le montant de la facture, mais il aura fallu passer par la Loi sur l'accès à l'information. Saguenay refusait de fournir les chiffres.

La majeure partie des coûts a été engendrée par le service de police. Avant, pendant et après l'événement, les quelque 250 policiers de Saguenay ont été mis à contribution pour assurer la sécurité, jour et nuit, autour de la base militaire de Bagotville où ont atterri et décollé de nombreux dignitaires.

Un total de 1 629 189 $ a été versé en salaire aux policiers municipaux. Ce qui représente les trois quarts de la facture. Il nous a cependant été impossible de savoir le montant payé en heure supplémentaire.

D'autres services municipaux ont aussi été sollicités pendant l'événement. Des dépenses, entre autres, de 70 835 $ ont été engendrées par le service des travaux publics, 56 030 $ au sein du service informatique et 12 411 $ aux communications de la ville.

Saguenay espère que la totalité de la facture de 2 152 566 $ lui sera remboursée par le gouvernement fédéral.

La demande de remboursement a déjà été acheminée. La réponse d'Ottawa ne pourrait cependant arriver qu'au printemps prochain.

Par ailleurs, on ignore les frais occasionnés directement sur la base militaire de Bagotville, car ils ont été défrayés par les Forces canadiennes.