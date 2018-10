SQDC de Mascouche: venus de loin pour acheter du cannabis

Mascouche | Venus de 100 km à la ronde, les gens étaient heureux de faire la file devant le magasin de la SQDC mercredi matin à Mascouche. Même après deux heures d'attente, c'est avec le sourire qu'ils en ressortaient, un sac de papier brun à la main.

Parmi la foule, très majoritairement composée d'hommes de 25 à 40 ans, se trouvaient des gens de partout dans Lanaudière, mais également de Laval et même Montréal. Ils étaient 200 en ligne environ.

«Quand on a entendu dire que les gens faisaient la file depuis 3 h du matin à Montréal, on s'est dit qu'on serait mieux de venir ici, et effectivement en arrivant ici à 8 h 45, on s'est retrouvés les premiers en file», a dit Pietro, de Montréal, qui n'a pas voulu donner son nom de famille.

GENEVIÈVE QUESSY/COLLABORATION SPÉCIALE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Tôt le matin, les gens semblaient plutôt timides, mais plus la journée avançait, plus les langues se déliaient et les confidences allaient bon train. Des joints s'allumaient.

Beaucoup parlaient d'un jour historique. «Ça fait 20 ans qu'on attendait ce moment», dit Mélodie Blais Marsot, venue de Saint-Barthélemy. Sa sœur Jinny Blais, venue de Joliette, pense quand même que le travail n'est pas terminé. «Tout le monde devrait avoir le droit de faire pousser au moins sa consommation personnelle comme le fédéral le permet. Il va falloir contester la loi provinciale [qui l'interdit] maintenant.»

GENEVIÈVE QUESSY/COLLABORATION SPÉCIALE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

John Silva de Repentigny et Maxime Aylwin de Lanoraie ont pris congé pour être parmi les premiers à franchir les portes de la SQDC. «On voulait être là pour le moment historique.» Pour eux, rien ne va vraiment changer suite à la légalisation. «C'est surtout bien parce qu'il y aura moins de discrimination. Les gens vont être plus ouverts d'esprit face à ça.»

Martin Lortie est venu magasiner son cannabis avec son fils Émile. «On voulait capter la vibe.» Selon lui la légalisation permettra d'outiller davantage les jeunes face à la drogue. «Ça va arrêter d'être caché. Si c'est caché, on ne peut pas équiper nos enfants et faire de la sensibilisation. Chez nous, ça a toujours été ouvert, et ça m'a permis de prévenir mon fils contre le danger des excès. »

En ressortant avec leurs achats, les clients affichaient un large sourire. «Je suis extrêmement satisfait. Les prix sont assez convenables. C'est moins cher que dans la rue et on voit que c'est de la qualité», dit Tristan Laroche de Terrebonne.

GENEVIÈVE QUESSY/COLLABORATION SPÉCIALE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Alexandre Dagenais de Repentigny semblait plutôt pressé. «C'est excellent. Il y a du choix en masse. J'ai hâte d'être chez nous pour goûter ça.»