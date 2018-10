Toujours le même problème chez les Broncos

À son arrivée à la tête des Broncos, l’ancien quart-arrière légendaire John Elway n’a pas mis de temps à appliquer le meilleur pansement temporaire sur cette position à problème chez les Broncos en embauchant Peyton Manning. Depuis le déclin et la retraite de ce dernier, le grand patron à Denver n’arrive pas à trouver le remède idéal à long terme.

En 2011, Elway a hérité des miracles échevelés de Tin Tebow, mais a vite compris qu’il lui faudrait davantage de constance à cette position névralgique. Il s’est vite tourné vers Manning, avec les succès retentissants que l’on connaît.

Mais s’il avait fallu que Manning dise non aux Broncos, le bilan d’Elway à titre de directeur général serait d’une désespérante pauvreté en ce qui concerne les quarts-arrière.

Dans l’espoir de dénicher un successeur à Manning, les Broncos ont jeté leur dévolu sur Brock Osweiler. Le talent était visiblement limité, mais en plus, Elway n’a jamais su le convaincre de demeurer à Denver quand il est devenu agent libre.

Et comble du malheur, il n’avait pas assuré ses arrières. Si bien qu’entre le fiasco Paxton Lynch et la douloureuse ère Trevor Siemian, les Broncos se sont encore élancés dans le beurre et ont présenté une fiche perdante lors de deux saisons de suite pour la première fois depuis 1971-1972.

Le cas Keenum

Pourquoi revenir sur tout ça? Parce que l’histoire semble se répéter avec Case Keenum, qui venait de connaître l’année de sa vie au Minnesota.

Malgré les espoirs renouvelés avant la saison, les Broncos piétinent au 23e rang offensif et sont 24e dans la ligue avec seulement sept passes de touché.

Keenum, qui n’avait lancé que sept interceptions durant toute la dernière campagne, en compte déjà huit. Il a été copieusement hué dimanche par les partisans échaudés de Denver, qui réclament que l’équipe donne une chance au choix de septième ronde de l’an dernier, Chad Kelly.

Keenum, que les Broncos voyaient comme un potentiel coup de circuit, ressemble plutôt à un ballon-sacrifice qui ne pousse personne au marbre.

Face à Rosen

Ironiquement, les Broncos affrontent demain soir les Cardinals, menés à l’attaque par le quart-arrière recrue Josh Rosen.

Au dernier repêchage, pas moins de cinq quarts-arrière ont été sélectionnés en première ronde et avec Keenum à bord, les Broncos ont choisi de ne pas regarder ailleurs.

S’il fallait que Rosen connaisse un fort match et que les Cardinals surprennent les Broncos, la grogne au sein des partisans se transformera en émeute.

Elway n’est pas un mauvais directeur général et il a apporté énormément à son organisation. Cependant, le sempiternel problème de quart-arrière le hante toujours.

MA PRÉDICTION : Broncos 27 - 17 Cardinals