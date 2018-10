Tout en blues et en swing avec Colin James

À 50 ans et des poussières, le guitariste, chanteur canadien Colin James distille avec goût et entrain ses histoires de blues. Pour nous changer les esprits autour de la légalisation de la marijuana, traversons allégrement le fleuve Mississippi, et rejoignons les rives de ce blues swing qui fait beaucoup de bien à l’âme. Miles To Go qui n’a rien à voir avec le trompettiste Miles Davis est bel et bien un recueil cuivré, ou la guitare de Colin James résonne à fond de train, comme sa voix. Honnête artisan, guitariste souvent flamboyant doublé d’un sens de la scène qui ne se dément pas au fil des ans, il aura acquis avec beaucoup de travail, ses lettres de noblesse au panthéon du blues.

Comme si nous y étions



Malgré le fait que cette nouveauté sorte d’un studio, nous sentons la bonne humeur et cette joie indéfectible. En douze plages roboratives gorgées de swing, bravo en passant à la section de cuivre, l’âme des Albert King, Otis Span et B.B King flottent comme un porte bonheur. En y regardant, nous trouvons au menu : une très belle reprise de Soul of a Man (Blind Willie Johnson)

ainsi que Dig Myself a Hole (Arthur Crudup). Jamais, en reste et y apportant, sa touche personnelle, Colin James se fait compositeur avec Will Remain et

40 LightYears.

Espérons que cette nouveauté préfigure une tournée avec sa fine équipe. Tout cela nous rendrait bien joyeux !