Transmission de dossiers: l'ex-député libéral contredit Sonia Lebel

L'ex-député de Champlain Pierre-Michel Auger rejette l'allégation de celle qui lui a succédé, selon laquelle il n'aurait pas transmis tous les dossiers de circonscription dans la passation des pouvoirs.

M. Auger assure que ce n'est absolument pas le cas: les cinq ou six dossiers toujours actifs ont été laissés dans les classeurs du bureau que pourra occuper Sonia Lebel. Ceux qui ont été détruits sont ceux qui sont réglés, assure-t-il.

Certains, selon lui, l'ont même été durant la campagne électorale. «Ce que je dois dire à madame Lebel c'est que les dossiers qui ont été transmis sont ceux qui n'ont pas été réglés, a précisé l'ex-député. Je ne suis pas pour transmettre des dossiers qui ont été réglés. Ils étaient réglés.»

Sonia Lebel n'est pas entièrement convaincue que tout lui a été transmis. Elle a affirmé que sur le terrain de la campagne électorale, des commettants lui ont fait part de sujets pour lesquels l'aide du député avait été requise. Or, selon elle, ces affaires ne figurent pas sur la liste de dossiers qu'elle a reçue.

«Je sais que quelques dossiers ont été transmis, mais je dois vous dire que je suis beaucoup sceptique sur la totalité des dossiers. Sinon le comté de Champlain n'est pas très occupé», a-t-elle affirmé.

Aucune norme ne fixe les modalités de passation des pouvoirs à l'échelle des comtés. Sonia Lebel juge la situation «déplorable».

Pierre-Michel Auger a indiqué que non seulement tous les dossiers sont restés dans son bureau, mais qu'il a aussi transféré son enveloppe discrétionnaire dans laquelle il reste toujours des montants d'argent. Il a ajouté qu'il n'a pas pu rencontrer personnellement Sonia Lebel pour un transfert plus officiel puisqu'il habite à Québec et qu'il souffre d'une hernie cervicale le limitant dans ses déplacements. Son adjoint s’est toutefois acquitté de cette tâche.