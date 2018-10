Trouvez une borne de recharge grâce à Google Maps

Depuis le 16 octobre, Google offre une nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs de son application Maps qui fera le bonheur des conducteurs de véhicules électriques.

En effet, le géant dans le domaine de la technologie offre désormais la possibilité à ses utilisateurs de localiser des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Pour le moment, plus de 1000 d’entre elles ont été répertoriées par Google Maps au pays. Il n’a pas été possible de savoir la quantité d’entre elles situées au Québec. Google s’est associé à Tesla et à Chargepoint.

Afin de repérer une borne de recharge à partir de l’application, il suffit d’écrire «Bornes de recharge» ou «Bornes VÉ» dans la barre de recherche. Google se charge de vous offrir les bornes les plus près de vous au moment de la recherche. Pour chacune d’elles, le nombre, les types de connecteurs disponibles de même que les vitesses de chargement sont indiqués.

Comme c’est aussi le cas actuellement avec des restaurants, boutiques et autres commerces, les utilisateurs peuvent ajouter des photos de l’endroit, attribuer une note, écrire une critique et formuler une question.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité ne peut être utilisée qu’avec les appareils mobiles qui sont supportés par Android et iOS. Au cours des prochaines semaines, il est prévu qu’une version pour les ordinateurs voit le jour.

Afin de connaître l’emplacement de bornes de recharge, il est aussi possible de télécharger l’application Circuit électrique.