Une leçon apprise à la dure

On dit souvent que la LHJMQ est une école de vie pour ses jeunes hockeyeurs. Cela ne pourrait être plus vrai pour le gardien des Remparts de Québec, Dereck Baribeau, qui a fait son mea culpa pour son accès de colère qui lui a valu une fracture de la main droite.

« On va voir comment ça va aller avec Baribeau et on regardera lundi comment on procédera ensuite. J’espère qu’il en retiendra une leçon. Parfois, il n’y a pas lieu d’être choqué, surtout qu’il avait été très bon et qu’il avait fait des arrêts importants », a soutenu Roy.