Une violente bagarre éclate entre revendeurs de drogue

Le Service de police de la Ville de Montréal a été appelé à intervenir sur le mont Royal, près du monument George-Étienne Cartier, en raison d’une violente bagarre qui a éclaté entre de présumés revendeurs de drogue.

La scène désolante captée par le caméraman Kevin Crane de TVA Nouvelles est survenue environ 30 minutes après une entrevue accordée par l’un des revendeurs sur la légalisation du cannabis, entrée en vigueur mercredi partout au pays.

Pour une raison inexpliquée, trois individus, dont l’homme interviewé par TVA Nouvelles, se sont échangé de violents coups de poing et coups de pied. À leur arrivée, les policiers ont investi le boisé. Ils étaient toujours à la recherche des trois individus en milieu d'après-midi.

Dans son entrevue avec le revendeur, qui n’a pas montré son visage à la caméra, notre journaliste tentait de savoir si la concurrence était vive dans le «marché parallèle», malgré le fait que les Canadiens peuvent se procurer du cannabis en toute impunité dans des succursales de l’État.

«Non, ça ne se vend pas bien, c’est plus "slow" là, c’est trop long aujourd’hui», a lancé le jeune revendeur, qui demande 10 $ pour un gramme de marijuana. Quand on lui a fait remarquer qu’il ne baissait pas ses prix au jour 1 de la légalisation de la substance, il s’est empressé de répondre: «Non, peut-être que demain je vais casser les prix, mais pas aujourd’hui».

Dans une vidéo publiée sur Twitter par la journaliste de Radio-Canada Alexandra Duval, il est possible d'apercevoir une femme cracher sur un homme, qui réplique en lui assénant ce qui semble être un coup de parapluie. Une altercation a alors éclaté entre cet homme et un second individu, au cours de laquelle des coups ont été échangés.