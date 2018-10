Véronique Lalande témoigne au procès de la poussière rouge

Le long combat que mène la citoyenne Véronique Lalande a commencé le 26 octobre 2012, quand elle a constaté avec stupeur que son bébé de 9 mois, qu’elle promenait dans son quartier, avait de la poussière rouge jusque dans la bouche.

L’instigatrice du recours collectif contre Arrimage Québec et le Port de Québec est revenu sur cette journée charnière, mardi, à l’occasion de son témoignage, au troisième jour du procès. «Ça fait six ans que j’attends de raconter cette histoire, parce qu’il y a plusieurs personnes qui l’ont racontée à ma place», a exprimé avec satisfaction Mme Lalande qui avait, à l’époque, rapidement dénoncé cette tempête rouge dans les pages du Journal.

«C’est rouge partout»

Depuis leur aménagement deux ans plus tôt dans leur duplex de la 2e Rue dans le Vieux-Limoilou, Mme Lalande et son conjoint était très préoccupés par la présence de poussière constante, a-t-elle relaté. Mais le 26 octobre 2012, l’inquiétude a décuplé quand elle a vu de la poussière sur les mains et le visage de son bébé assis dans sa poussette, puis dans sa bouche. En levant se yeux au ciel, en pleine rue, elle constate que «c’est le quartier qui est rouge, c’est rouge partout».

«Ça suffit, ça fait deux ans qu’on se questionne, je vais savoir ce qui se passe», a-t-elle dit à son conjoint. Mme Lalande a détaillé mercredi devant le juge Pierre Ouellet toutes les démarches qu’elle a aussitôt entamées, alertant les autorités publiques.

Elle se rappelle que la voiture d’un technicien d’Urgence-Environnement s’est recouverte de poussière en plein jour quelques minutes après son arrivée, comme quoi l’événement «se passait» toujours.

Si son conjoint et elle doutaient que le Port puisse être en cause même s’il avait été évoqué ce jour-là, ils ont été convaincus quand ils ont fouillé, le soir, sur le site Web du port, et vu «des immenses tas de poussière». «On s’est dit : «C’est tellement ça». Là, le niveau d’anxiété a augmenté», a-t-elle soutenu. L’inquiétude était vive, alors qu’ils ignoraient toujours la nature de cette poussière.

Son témoignage se poursuit jeudi. Il sera suivi de celui de son conjoint, Louis Duchesne.