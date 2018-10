L’Impact n’a pas eu d’aide de Toronto

L’Impact et ses partisans espéraient avoir l’aide du Toronto FC, mercredi soir, mais la formation de la Ville Reine s’est inclinée 1 à 0 face au D.C. United, au Audi Field de Washington.

Cette victoire de D.C. (47 points) lui confère une avance de quatre points sur l’Impact (43 points), qui est septième et tout juste sous la ligne rouge.

Les deux équipes ont encore deux matchs à disputer, le prochain à domicile et le dernier à l’étranger dans les deux cas. Dimanche, l’Impact recevra Toronto et D.C. recevra New York City FC. Le Bleu-blanc-noir finira sa saison en Nouvelle-Angleterre, alors que D.C. sera à Chicago.

Toronto comptait sur plusieurs réservistes puisque Sebastian Giovinco (Italie), Jonathan Osorio (Canada), Jay Chapman (Canada), Ashtone Morgan, Tosaint Ricketts (Canada) et Marky Delgado (États-Unis) revenaient tous d’un séjour avec leur sélection respective.

Le TFC est aussi privé de Victor Vazquez (genou) et de Jozy Altidore (cheville), tous deux blessés.

Longue attente

Rencontrés mercredi matin, Rod Fanni et Michael Azira trouvaient tous les deux l’attente insoutenable d’ici ce match.

Il y a certainement une part d’eux qui ne vivait pas bien avec l’idée de devoir compter sur une victoire du Toronto FC.

« On va dire que ça sera la première fois que ça nous arrangerait qu’ils gagnent », a reconnu Fanni.

Azira, quant à lui, n’avait pas l’intention de regarder la partie.

« Je ne veux pas regarder le match, c’est trop de pression et ça engendre de la frustration. J’apprendrai le résultat par téléphone. Je vais plutôt travailler sur ma maîtrise. »

Le joueur d’origine ougandaise fait présentement une maîtrise en gestion sportive.

Des regrets

Il reste encore deux rencontres à la saison, mais Rod Fanni a reconnu que tout le monde aura des regrets en fin de saison, peu importe comment tout ça se terminera.

« On a quand même beaucoup de regret parce que ça tient à très peu de points. »

Il a tout de même reconnu que l’équipe de la fin de saison a fait de très gros progrès par rapport à celle qui a joué ses premiers matchs en mars et avril.

« Il y a beaucoup de frustration, mais c’est sûr que l’évolution est grande.

Je suis un compétiteur, j’espérais plus encore, mais c’est quand même pas mal le chemin qu’on a fait. »

Longue pause

Par ailleurs, c’est bien beau une pause internationale qui vient donner un peu de répit, mais les joueurs n’en peuvent plus d’attendre.

« C’est vrai que c’est une pause qui est crispante un peu, surtout qu’on regardait attentivement les résultats de Washington », a reconnu Fanni.

Celui-ci a bien hâte d’en découdre avec Toronto, dimanche. Il a encore en travers de la gorge le revers de 3 à 1 subi au BMO Field il y a près de deux mois.

« C’est surtout une revanche contre nous-mêmes, parce que ce match était à notre portée.

C’est peut-être nous qui n’avons pas fait ce que nous avions à faire, plutôt qu’eux qui ont fait une grande partie. »