[VIDÉO] Déjà des fous rires devant la SQDC!

C’est un jour historique au Canada et des Montréalais amateurs de marijuana n’allaient pas rater l’ouverture de la succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de la rue Sainte-Catherine au centre-ville.

Ils étaient d’ailleurs quelques-uns à attendre mercredi matin, certains même depuis 3 h 30, bien assis sur leur chaise de parterre. TVA Nouvelles les a rencontrés.

«Moi, j’essaye plein d’affaires. Je suis heureux dans la vie, la première fois, c’était à 20 ans, j’étais dans l’auto. Ma femme était avec moi. Elle me dit: qu’est-ce que tu fais là. Il y a une rouge que je lui dit. Elle est à trois rues qu’elle me répond. C’est pour dire au monde de faire attention, de ne pas conduire (sous l’effet du cannabis).

«Là, c’est le temps, c’est nouveau, c’est excitant», lance l’homme qui avoue devant la caméra qu’il avait pris quelque chose de plus fort qu’un joint. D’habitude, je prends une pof, là je me sens bien, encore plus bien», ajoute-t-il.

Événement mondial

«Le party a pogné grâce à notre cher ami ici qui a rajouté beaucoup d’énergie», soutient l’un des clients qui attend l’ouverture de la SQDC en montrant l’homme dans la cinquantaine, qui a parlé à TVA Nouvelles. L’amateur de marijuana est pris d’un fou rire tout en écoutant de la musique sur son cellulaire.

«Je voulais faire partie de ça juste parce que c’est un événement mondial. Ça va marquer ma génération. (...) C’est un gros pas en avant», précise le jeune homme.