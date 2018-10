[VIDÉO] L'item le plus dispendieux de Juliette Gosselin sort de l'ordinaire

Réputée pour avoir un style de feu, la comédienne Juliette Gosselin, qui joue présentement dans la série L’Académie à TVA (tous les mardis à 19h30), nous a accueillis chez elle afin qu’on fouille dans sa garde-robe.

De sa pièce la plus gênante qu’elle ose porter au gym à son complet fait sur mesure en passant par son look de prédilection pour l’automne, Juliette nous dévoile les vêtements les plus significatifs de sa garde-robe. En plus, ils proviennent pratiquement tous de designers locaux ou de friperies. YAS!

Sans plus tarder, voici l’accessoire très cher payé que Juliette a acheté sur un coup de tête en Italie.

