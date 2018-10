Voici comment les médias à l’étranger parlent de la légalisation du cannabis au Canada

Mercredi, le Canada est devenu le deuxième pays à légaliser le cannabis. Cet événement peu banal fait couler de l’encre partout sur la planète.

De nombreux journalistes de la presse étrangère se sont d’ailleurs déplacés à Montréal, notamment, pour observer comment se déroule l’officialisation de la vente légale du pot récréatif.

Voici comment la légalisation de la marijuana est vue à travers les médias du monde:

CNN

Le Canada vient de légaliser le pot récréatif. Voici ce que vous devez savoir

«Les Canadiens applaudissent, font de longues files d’attente et klaxonnent alors que les premiers dispensaires de marijuana du pays ouvrent leurs portes, mercredi.»

PHOTO SYLVAIN DENIS

BBC

Le Canada devient le deuxième pays à légaliser la marijuana à des fins récréatives

«Le premier cannabis récréatif acheté légalement au Canada a été acheté à minuit mercredi (02h30 GMT) sur l'est de l'île de Terre-Neuve, parmi des files d'attente de centaines de personnes.»

Le Figaro

Au Canada, le cannabis s'achète et se fume désormais librement

«L'été des Indiens, comme il se dit au Québec, a beau se faire désespérément attendre, les fumeurs de cannabis occupent plus que jamais le terrain. Au Mont-Royal, au parc La Fontaine et dans les petites rues de la métropole montréalaise, les effluves du «pot», comme les Québécois appellent la marijuana, sont déjà là. Pendant des décennies, le commerce de cette drogue a été l'affaire des Hells Angels. Aujourd'hui, le nouveau patron est le gouvernement.»

Photo AFP

20 minutes

Le Canada légalise le cannabis pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants

Le «pot» s’achète désormais en magasin. Après quasiment un siècle de prohibition, le Canada est devenu mercredi le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif, une réforme historique attendue à travers le pays tant par les consommateurs de cette drogue douce que par les marchés boursiers, euphoriques.

Le Monde

Le Canada légalise le cannabis

«Trois ans après son élection, le gouvernement libéral de Justin Trudeau réalise l’un de ses engagements de campagne les plus symboliques : le Canada est seulement le deuxième État de la planète à autoriser la marijuana récréative, après l’Uruguay en 2013. La mise en œuvre de cette mesure sera donc scrutée et disséquée tant par les Canadiens, appelés aux urnes dans un an pour des législatives incertaines, que par les pays alliés d’Ottawa, dont certains ont déjà autorisé le cannabis thérapeutique.»

Photo AFP

RFI

Légalisation du cannabis au Canada: un marché florissant

«En légalisant le cannabis, le gouvernement canadien compte bien en tirer profit. On s’attend à ce que les Canadiens dépensent plus de 4,5 milliards d’euros par an dès 2019 avec à la clé des recettes fiscales importantes pour le budget des provinces, de l’Etat et des villes : 265 millions d’euros dès la première année, où le nombre de consommateurs devrait dépasser les 5 millions d’individus.»

Le Soir

Cannabis: en Belgique, le pétard reste mouillé

«Ce mercredi, le Canada légalise la vente et la consommation de cannabis. L’extension de la légalisation va-t-elle pousser la Belgique à quitter la prohibition? Les politiques sont partagés face à une consommation en hausse.»

Photo AFP

Le Point

Gélule ou spray? Dans la première boutique canadienne de vente de cannabis

«Ciel bleu, vent à décorner les caribous, les photographes et journalistes entrent à la hâte dans la première boutique de vente de cannabis à Montréal, la succursale de la rue Saint-Hubert que présente pour la légalisation, ce mercredi 17 octobre, la Société québécoise du cannabis (SQDC). Au Québec, il n'y aura pas de coffee-shop ou de vente laissée à des commerçants. La SQDC, émanation de la SAQ, la Société des alcools du Québec, et son site internet pour la vente en ligne sont les seuls autorisés à vendre du cannabis dans le cadre de la politique locale la plus restrictive du Canada.»

Boursier.com

Le Canada légalise le cannabis, la Bourse approuve!

«Le Canada devient le premier grand pays a légaliser le cannabis à usage récréatif. Cette mesure profitera aux compagnies du secteur, dont les cours de Bourse ont flambé ces derniers mois par anticipation.»

Photo AFP

France24

Le Canada devient le deuxième pays de la planète à légaliser le cannabis récréatif

Consommer du cannabis, c'est désormais légal au Canada. Le pays devient le premier du G20 à autoriser la consommation de cette drogue douce à des fins récréatives. Les amateurs, tout comme les marchés financiers, sont ravis.

L’Essentiel

Au Canada, le cannabis est désormais légal

Depuis ce mercredi matin, le Canada a légalisé le cannabis récréatif, devenant le deuxième pays du monde à le faire après l'Uruguay. Les consommateurs n'ont pas tardé.

Photo AFP

Le Journal du dimanche

Au Canada, la résistance des dealers face à la légalisation du cannabis

«A. ressemble à n'importe quel trentenaire dans les rues de Montréal. Il passe inaperçu. Sauf que dans son sac à dos il transporte pas moins de six sortes de marijuanas qu'il livre à domicile à ses clients. Sa réputation s'est faite par le bouche-à-oreille. Il ne deale pas dans la rue et, avec la légalisation du cannabis, il ne compte pas changer ses pratiques. La nouvelle concurrence de la drogue légale dès le 17 octobre ne l'inquiète pas. Il mise notamment sur ses prix, qu'il estime plus compétitifs que ceux de la Société québécoise du cannabis (SQDC), la régie publique qui sera chargée de la vente de marijuana au Québec. "Pour les gens qui fument beaucoup, ce sera plus avantageux de venir chez moi. Je n'ai pas de taxes à payer, pas d'employés, pas de local, mes prix sont meilleurs.»

Métro Belgique

Avec la nouvelle législation, peut-on voyager avec du cannabis depuis et vers le Canada?

Le Canada va officiellement légaliser la détention et l’usage du cannabis à partir du 17 octobre, devenant le deuxième pays au monde après l’Uruguay à légaliser le cannabis récréatif. Mais les voyageurs doivent garder à l’esprit que malgré le changement de législation, passer les douanes et les frontières avec ce produit n’est pas possible.

Le Parisien

Au Canada, le cannabis s'achète et se fume désormais légalement

«Votée en juin par les parlementaires, la mesure est entrée en vigueur ce mercredi. Le Canada légalise ce mercredi le cannabis récréatif. Cette décision intervient après un siècle de prohibition et un vote des parlementaires en ce sens en juin.»

RTL

Le Canada légalise le cannabis: cet "événement majeur" fera-t-il boule de neige?

«La légalisation canadienne s'inscrit dans "un mouvement de normalisation outre-Atlantique, où l'on cherche une alternative à la prohibition", observe Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).»

PHOTO TVA NOUVELLES

Le Courrier International

Le Canada, à quelques heures d'une légalisation historique du cannabis

«À partir de mercredi, les Canadiens pourront acheter et consommer du cannabis en toute légalité: une réforme sans précédent pour un pays occidental, qui soulève encore de nombreuses questions et inquiétudes.»

Paris Match

Au Canada, le cannabis légalisé suscite un débat de santé

«Mieux ou pire que la prohibition? Au Canada, la légalisation du cannabis récréatif met la santé publique à l'épreuve. L'entrée en vigueur, le 17 octobre, de la légalisation du cannabis récréatif au Canada soulève diverses réactions de la part des acteurs de santé publique. Si cette mesure législative vise à assécher le marché illégal et à contrôler la qualité des produits, elle suscite de vives inquiétudes, notamment sur la santé des jeunes et la sécurité routière.»

Photo AFP

Irish Times

La marijuana est maintenant légale au Canada

«Le Canada est maintenant le plus grand pays avec un marché national légal de la marijuana puisque les ventes ont commencé tôt mercredi à Terre-Neuve.»