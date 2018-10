XOXO: vive le franglais!

Vous ponctuez vos phrases de deux ou trois mots d’anglais depuis un mois ? Faites comme nous, blâmez les concurrents de XOXO.

Plus les semaines passent, plus la propension des candidats à mélanger les deux langues – pour aucune raison apparente – est flagrante. Un peu comme s’il y avait un prix pour celui ou celle qui affiche le meilleur ratio de répliques franglaises.

Des exemples

Les épisodes non censurés diffusés sur internet regorgent d’exemples probants, comme « Ça m’a turné off » (traduction : « Ça m’a déplu »), « Le sentiment que tu m’as fait feeler » (« Le sentiment que tu m’as fait vivre »), « Je veux juste enjoy » (« Je veux juste avoir du bon temps »), « Quand je vais me commit pour vrai avec une fille » (« Quand je vais m’engager pour vrai avec une fille ») et « C’est un shady guy » (« C’est quelqu’un de louche »).

XOXO a beau avoir le franglais pour langue non officielle, certains candidats ont encore des croûtes à manger quand vient le temps d’alterner entre Molière et Shakespeare. C’est notamment le cas de Noémie. Comme ses comparses, la jeune femme de 20 ans aime beaucoup saupoudrer ses interventions de slang anglophone, mais trop souvent, la grammaire fait défaut, comme dans cette observation lancée au terme d’un « 5 à 7 des célibataires » peu productif : « Math a frenché Val devant moi toute la soirée. J’ai trouvé ça fuck all. »

On comprend ce qu’elle veut dire, mais fuck all n’était peut-être pas l’expression la plus appropriée. Qu’est-il arrivé au bon vieux « poche » ?

Il faudrait aussi signaler aux concurrents qu’il existe plusieurs façons de dire qu’un candidat « s’est fait éliminer » en français, parce que chaque fois qu’ils abordent le sujet, l’expression « kick out » prend systématiquement le dessus. De Molly à Valérie en passant par Manuel et Nathan, tout le monde veut kick out tout le monde. Et pourtant, les synonymes pleuvent, à commencer par « expulser », « évincer », « exclure », « écarter »...

Observations en vrac

En vrac, voici quelques observations additionnelles sur cette 5e semaine d’activité :

– Aller aux pommes en Lamborghini vert pomme, c’est concept.

– Manuela fait les pires excuses au monde. Quand on demande pardon à quelqu’un, il faut éviter de traiter l’autre de « crisse de bébé ».

– Jake aurait quasiment eu besoin d’une laisse pour empêcher Manuel de sauter sur Nathan. Heureusement qu’une série de push-up a fait l’affaire.

– Léanne fait des jaloux : Cary Tauben la qualifie de « trash », tandis que Rébéka la traite de « p’tite fille facile ».

En d’autres termes, les esprits s’échauffent à XOXO... Ou comme diraient les concurrents, les spirits se heat.

Les citations

« Ah ! tu m’fermes la porte ? T’es galant d’même ? » – Léanne, visiblement facile à impressionner en voiture

« Y’est hot comme un petit morceau de braise bien allumé. » – Rébéka à propos de Maxime