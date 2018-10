Yvette Thuot, doyenne de l’Union des artistes, célèbre ses 100 ans

La comédienne Yvette Thuot, doyenne de l’Union des artistes, a célébré ses 100 ans samedi dernier, le 13 octobre.

Pour souligner cet important événement, son ami, l’homme de théâtre Jean-Bernard Hébert, avait organisé une fête et réuni plusieurs de ses proches au domicile de la dame, à Montréal.

Née à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, à Iberville, Yvette Thuot a été encouragée dans sa passion du théâtre par son père, monsieur Ernest Thuot.

Après des études en art dramatique en France et au Québec, elle a entrepris sa carrière à la fin des années 30, à la radio et sur les planches. Elle fut notamment de la première création du Théâtre du Rideau Vert, en 1949, dans la pièce «Les Innocentes», de Lillian Hellman.

Après un séjour de 20 ans en Europe, Yvette Thuot est revenue au Québec en 1968 et a participé à des films comme «O. K. Laliberté», «Parlez-nous d’amour» et «La maudite galette». À la télévision, on a pu l’apprécier dans «Jamais deux sans toi» et «Épopée rock».

Gaétan Labrèche, Jean-Pierre Ronfard, Yvette Brind’amour et François Cartier ont tous été ses partenaires de scène. Pendant des années, l’artiste a en outre enseigné la phonétique et la diction à l’Université de Montréal, à Radio-Canada et aux nouvelles présentatrices du réseau TVA.