DESROCHES, Gabrielle Dion



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 6 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gabrielle Dion, épouse de feu monsieur Joseph Desroches, fille de feu madame Meala Couture et de feu monsieur Henri Dion. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 11h à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Micheline Labrecque), Gilles (Diane Bolduc), Claire (Denis Maheux), Liliane (Raynald Linteau) et Claude ; ses petits-enfants : Marianne, Isabelle, Frédérick, Marie-Claude, Pascale, Ève, Karine, Marie-Josée et Valérie ; ses arrière-petits-enfants ; Aymeric, Laurie-Ann et Aleks-Ann, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC Téléphone : 418 525-4385Site web : www.fondationduchudequebec.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.