CHAMBERLAND Jeannette St-Hilaire

Au soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 septembre 2018, est décédée madame Jeannette St-Hilaire, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Maurice Chamberland, fille de feu Cyrias St-Hilaire et de feu Marie Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jocelyn (Céline Sirois), Denis (Monika Dejong) et Renée (Françis Martin); ses petits-enfants: Marie-Claude (Daniel Lanahan), Françis (Marisol Rodriguez), Adrien (Bianca Buena), Olivier (Allysia Fortin), Jérémy et Anthony; ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Sarah, Trystan, Ludovik, Zak et Mariana; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland: Roger (r.s.p.), Georgette, René (Thérèse Thibodeau), feu Robert (Lise Labrecque), Hélène (Hélène Provost), Raymond (Denise Rémillard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers à tout le personnel dévoué des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et du CLSC Orléans-Beauport, secteur soins palliatifs externes, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666. Site internet : www.cancer.ca