BOURGET, Angeline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 septembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Angeline Bourget, fille de feu monsieur Joseph Bourget et de feu dame Alice Poulin. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière du Parc Commémoratif de la Souvenance, 301, rang Ste-Anne. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 9 h 30 à 10 h 30. Elle laisse dans le deuil, ses sœurs: Marie- Blanche (feu Henri Parent), Irène (feu Émile Bélanger) et Lucille (feu Jean-Marie Miller); ses frères: Maurice (feu Lucille Letellier) et Marcel (Marguerite Laflamme); ses belles-sœurs: Yolande Laroche (feu Lucien) et Louise Marcoux (feu Jean-Charles). Elle était aussi la sœur de feu Paul-Émile (feu Marthe Lachance). Elle laisse aussi dans le deuil, sa filleule, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que des ami(e)s. Un merci au personnel de la résidence Sainte-Anne et tout particulièrement à madame Claudette Marcoux, pour leur accompagnement et leurs bons soins prodigués au cours des cinq dernières années. Pour respecter sa demande, s'il vous plaît ne pas envoyer de fleurs. Des dons pourront être faits à l'Association des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC), G2L 1B8, Tél.: 418-682-6387.