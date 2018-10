JOBIN, Marie-Paule



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 3 octobre 2018, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Marie-Paule Jobin, fille de feu madame Alice Fournier et de feu monsieur Lucien Jobin. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère: Marie- Marthe (feu Jean-Paul Langlois) et Fernand; ses neveux et nièces: feu Monique Langlois (Rosaire Garon), Hélène Langlois (Michel Drolet), Jean-Guy Langlois (Louise Gilbert), Suzanne Langlois (Claude Lambert), Claude Langlois (Evelyne Bourassa) et Marc Jobin, ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur: Jeannot, Marcel (Lisette Morency) et Georgette, ainsi que ses nièces Monique et Lucie Langlois. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement du Haut-St-Laurent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone: 418 657-5334 Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.