LABRECQUE, André



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 8 octobre 2018, est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur André Labrecque, anesthésiste retraité de l'Hôpital St-François D'Assise, époux de feu madame Lise Laliberté. Il était le fils de feu monsieur Joseph Labrecque et de feu dame Cécile Mailly. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aule vendredi 19 octobre 2018 de 19h à 21h, ainsi quede 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30.Suivra, par la suite, l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Mona Tremblay), Nathalie (Stéphane Maranda), Éric (feu Marie-Josée Martin) (Lise Émond) et Stéphan (Johane Savard); ses petits-enfants: Claudie (Étienne Dion), Pierre-François, Véronique (Jean-Philippe Caissy), Ève, Andréanne, Nicolas, Félix, Samuel et Jérémy; ses filleuls: Michel Labrecque, Guy Béland et Cédric Bisson; sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Laliberté: Lucille Laliberté, Maurice Gagnon et Benoît Bisson; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son frère: feu Robert Labrecque (feu Lucille Bérubé) (Jacqueline Bilodeau). Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies de l'oeil du Québec , par le biais de leur site internet:Un merci particulier à tout le personnel médical de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, pour les bons soins prodigués à monsieur André Labrecque.