TURGEON, Claudette



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 octobre 2018, à l'âge de 62 ans, nous a quittés madame Claudette Turgeon, épouse de feu Serge Bolduc.Née le 5 avril 1956, fille de feu Marie-Thérèse Moreau et de feu Patrice Turgeon ; elle a grandi dans une fratrie de sept enfants à Saint-Flavien. Elle a travaillé pendant plus de 40 ans à l'Hôpital Laval de Québec où elle a été une infirmière passionnée et dévouée. Nous retenons d'elle son franc-parler, son humour pétillant, sa franchise, sa générosité et son énergie débordante. Forte et résiliente, Claudette a su prendre soin de ses quatre enfants après la mort de son mari. Elle a transmis sa passion, sa curiosité et son esprit d'entraide à ses enfants et à son entourage. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, Lucie (Étienne Coutu), Benoit, Émilie et Audrey Bolduc ; ses petits-enfants Henri et Laurence; sa sœur Suzanne et ses frères Marcel (Raymonde Rossignol), Gaétan (Brigitte Lemay), Gabriel (Linda Paquet), Daniel (Marguerite Bisson), Pierre Turgeon (Lucie Blais); ses belles-sœurs et beaux-frères Marie (Jean-Pierre Verreault), Jacynthe (Daniel Rioux), André (Louise Côté), Réjean Bolduc (Josée Fortin) ; plusieurs neveux et nièces ; ainsi que de nombreux ami(e)s, spécialement Nancy Boutet (George Lamy), Tony Bouffard, François Leclerc. Claudette et la famille tiennent à remercier très sincèrement l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu Québec. Un grand merci à Dre Mélanie St-Pierre, Dre Isabelle Deshaies, Véronique Harvey et Manon Cormier pour leur soutien exceptionnel et leur écoute. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 19 octobre 2018, de 18h30 à 21h et, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Flavien ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (fonds spécifique de soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec). 10 Rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, (418) 525-4385. Des formulaires seront disponibles sur place.