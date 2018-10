CHAREST, Denis



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 octobre 2018, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédé monsieur Denis Charest, conjoint de madame Sylvie Doyon, fils de dame Blanche Richard et de feu monsieur Isidore Charest. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille. Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil son fils bien-aimé: Nicolas (Camille Ferland Bédard); ses deux petits-fils adorés: Éli et Nolan; son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère: Reynald (Jocelyne Christenson), Lise (Yvon Michaud) et son frère décédé feu Vianny Charest. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon: Lorraine (feu Marc-André Girard) et Carole (Dominique Freminet); ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement Mme Patricia Trahan infirmière du CLSC La Source pour son attention et professionnalisme. Un Remerciement tout spécial au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.