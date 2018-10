GENEST, Lise



C'est entourée de l'amour des siens que Madame Lise Genest s'est éteinte le 29 septembre dernier, à l'âge de 63 ans, à l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ. Née à Québec, le 10 mai 1955, elle était la fille de feu dame Jeannine Grand-Maison et de feu monsieur Joseph Genest. Mme Genest laisse dans le deuil sa fille unique, Julie Genest (Jonathan Beaulieu), sa petite-fille Maxime Genest-Cyr et le père de cette dernière (Éric Cyr); ses soeurs: Céline, feu Sylvie, Lucie, Johanne (Réjean Thibault), Jacqueline; son frère Jacques ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 13h à 15h45.La famille remercie tout spécialement les membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ pour la qualité des soins prodigués et, surtout, pour leur dévouement, leur générosité, leur présence chaleureuse et leur sourire bienveillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, Tél.: (418) 663-5155, Site : https://fondationcervo.com. Les funérailles sont sous la direction de